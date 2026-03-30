Aparatură modernă pentru pacienții cardiaci critici din Maramureș

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a obținut finanțare pentru un proiect extrem de important: dotarea secției care tratează pacienții cardiaci critici cu echipamente medicale moderne, pentru intervenții rapide și eficiente. Acesta este un proiect care înseamnă mai multe vieți salvate pentru pacienții cu probleme grave de inimă. Concret, proiectul va permite: intervenții mai rapide în cazuri critice, tratamente mai sigure și mai eficiente și creșterea capacității spitalului de a trata pacienți în stare gravă.

”Este primul proiect depus de dr. Rareș Pop, manager la Spitalul Județean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriș» Baia -Mare, imediat după preluarea mandatului în iulie 2025, iar rezultatele deja se văd. Pentru mine, acesta este un semnal clar: când oamenii în care aleg să am încredere dovedesc încă din primele momente că sunt profesioniști adevărați, acest lucru îți dă și mai multă determinare să mergi înainte. Și poate cel mai important lucru este acela că în doar 8 luni, proiectul a fost scris, depus, aprobat și intră deja în etapa de contractare”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

De altfel, pe parcursul lunii martie, oficialii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș au evaluat, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, condițiile necesare pentru includerea unor noi activități medicale în cadrul programelor naționale curative. Aceste demersuri vizează trei direcții medicale cu impact direct asupra vieții pacienților. Este vorba despre tratamentul bolnavilor cu malformații cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervențională, tratamentul bolnavilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablație și tratamentul bolnavilor cu aritmii rezistente la tratament convențional prin proceduri de electrofiziologie, toate în cadrul Programului național de boli cardiovasculare.

În același timp, a fost verificată și documentația pentru includerea brahiterapiei 3D (o metodă avansată de radioterapie care țintește tumora cu precizie maximă, protejând țesuturile sănătoase) în Programul național de oncologie, subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice.

„Ne dorim ca pacientul maramureșean să aibă acces, cât mai aproape de domiciliu, la servicii medicale performante, care până nu demult erau disponibile în puține centre din țară. Verificările efectuate la Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare reprezintă un pas serios și necesar pentru extinderea acestor servicii în cadrul programelor naționale curative. Când un județ dezvoltă capacitate medicală pentru patologii cardiovasculare complexe și pentru tratamente oncologice avansate, beneficiul este direct pentru pacient: timp câștigat, acces mai bun și mai multă continuitate în îngrijire”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.