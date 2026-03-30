Cameră cu presiune pozitivă pentru pacienții imunocompromiși

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost amenajată o cameră cu presiune pozitivă, realizată prin proiectul de oncologie. Salonul oferă siguranță, speranță și o șansă reală pentru pacienții cei mai fragili.

”Acest spațiu asigură un mediu steril, esențial pentru protecția pacienților imunocompromiși, fiind utilizat pentru: pregătirea pacienților pentru transplant de celule stem periferice și alotransplant; monitorizarea și terapia posttransplant (2–3 săptămâni); tratarea urgențelor severe precum neutropeniile febrile sau șocul septic; terapii complexe: antibiotice de rezervă, antifungice, antivirale și tratamente de susținere; îngrijirea pacienților cu aplazie medulară până la stabilirea diagnosticului. Aici, fiecare detaliu este gândit pentru a proteja, pentru a susține și pentru a reda încrederea celor care au cea mai mare nevoie”, au transmis reprezentanții spitalului.