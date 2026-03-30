Depozitul de la Fărcașa ar putea fi pus în funcțiune până la finele anului

Consiliul Județean Maramureș vine cu o serie de precizări privind punerea în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) de la Fărcașa. Un prim pas, care deja a fost făcut, se referă la obținerea autorizației integrate de mediu, o etapă esențială și obligatorie, conform prevederilor legale în vigoare.

”În acest sens, la data de 2 martie 2026, a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș documentația necesară pentru obținerea autorizației integrate de me­diu pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, ca unitate centrală de gestionare a deșeurilor, precum și pentru obținerea autorizațiilor de mediu pentru stațiile de transfer, stațiile de sortare și pentru centrele de colectare a deșeurilor voluminoase, ca obiective conexe/unități secundare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. În prezent, documentația se află în curs de analiză și verificare de către experții Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș”, explică reprezentanții CJ Maramureș, într-un comunicat de presă. Conform termenelor legale, autorizația de mediu se emite în maximum 180 de zile de la data depunerii documentației complete, emiterea acesteia fiind estimată pentru luna septembrie a acestui an.

Obiectivul general al proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș” este dezvoltarea unui sistem optim de management al deșeurilor în județul Maramureș prin îmbunătățirea serviciilor de management al deșeurilor și reducerea numărului de situri contaminate istoric, în conformitate cu practicile Uniunii Europene.

”Investițiile realizate prin acest proiect vor permite: depozitarea conformă a deșeurilor și sistarea activității depozitelor neconforme, ceea ce va contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului; extinderea colectării selective, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor legate de creșterea ponderii deșeurilor reciclate/valorificate din totalul cantității de deșeuri colectate (măsura va avea ca rezultat și reducerea cantității de deșeuri depozitate și astfel, creșterea duratei de viață a depozitului de deșeuri); optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare”, mai completează oficialii administrației județene.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 396 milioane lei din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de circa 126 milioane lei. La acestea se adaugă sume alocate din fonduri publice naționale conform OUG 60/2020 de peste 206,3 milioane lei. Investiția este cofinanțată din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului, început la data de 1 iulie 2015, ar urma să se încheie la data de 31 decembrie 2026.

Recepția lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) a fost realizată la începutul anului 2026, iar în scurt timp activitățile care vor fi derulate la CMID vor fi delegate către ADI Deșeuri Maramureș, respectiv activitatea de transfer, sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare. Autoritățile speră ca depozitul să devină operațional pe parcursul acestui an, după cum explică conducerea ADI Deșeuri Maramureș.

”În ceea ce privește termenul de operare propriu-zis al depozitului, fără a oferi un termen exact, estimăm ca anul 2026 să fie consemnat ca fiind anul deschiderii depozitului de la Sârbi. Menționez faptul că licitația pregătită de către fosta conducere a Consiliului Județean Maramureș și fosta conducere a ADI Deșeuri Maramureș prevedea tarife per tonă mai mari decât plătim astăzi la depozitul din Harghita, dacă vorbim de zonele 2 și 3 din nordul județului, sau la Oradea, dacă ne referim la Zona 1 – Baia Mare și încă 30 de unități administrativ-teritoriale. Din acest motiv, am anulat această licitație, vom face o reevaluare a documentației și a tarifelor și o vom relansa cu tarife care să fie doar în sprijinul maramureșenilor și nu al firmelor private care urmăresc doar profitul”, a declarat Vasile Roman, directorul ADI Deșeuri Maramureș. De asemenea, trebuie precizat că s-a decis înființarea unei societăți în subordinea CJ Maramureș, denumită Eco Management Maramureș SRL. Aceasta va funcționa până la desemnarea unui operator prin licitație publică, inclusiv după finalizarea perioadei de mobilizare a operatorului. Prin acest demers, se dorește scurtarea perioadei în care depozitul nu este funcțional. În țară au fost situații în care depozitele nu au putut fi operate din cauza faptului că licitația pentru desemnarea unui operator a durat până la 2–3 ani de zile, deoarece au existat multe contestații.