Drumuri din Maramureș în șantier, nu foarte coordonate

Au reînceput lucrările la drumul județean de pe teritoriul Cavnicului, sunt iar semafoare și subțieri ale traficului la un singur sens.

Pe ruta de drum național spre Târgu Lăpuș, drumul abia reabilitat se strică ici-colo. Pe cea spre Chioar, spre Săcălășeni-Coaș iar se lucrează, sunt 4-5 îngustări de trafic la o bandă. Centura Băii Mari se distruge văzând cu ochii. Reparațiile ad-hoc de pe E58 spre Șomcuta n-au ținut, iar sunt probleme. Se mențin decente Drumul Nordului, cât și DJ186 Valea Izei. Nu și DN18, care atât pe Gutâi, cât și de la Sighet spre Vișeu, mai ales în zona Hera, vor cere atenție în curând.