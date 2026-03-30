Ne apropiem de îndeplinirea obiectivului

CS Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj 34-29 (15-13)

Duminică, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, CS Minaur Baia Mare a întâlnit, în cadrul rundei 17 a Ligii Zimbrilor, formația clujeană Universitatea, partidă încheiată cu victoria echipei gazdă, 34-29 (15-13). Victorie care a propulsat echipa noastră pe un loc european și în același timp extrem de aproape de podium.

Milan Kotrc a fost cel mai bun jucător al băimărenilor, extrema stânga marcând 13 goluri din 14 aruncări.

Prima repriză a început echilibrat, 7-7 în minutul 15, iar oaspeții au condus chiar cu trei goluri (8-11). În ultimele 7 minute, băimărenii au revenit, au egalat la 12 și au încheiat repriza în avantaj, 15-13.

În repriza a doua, Minaur a preluat controlul, ajungând la plus trei, 21-18 (min. 39), dar a fost egalată la 22. Echipa a refăcut diferența la 26-23 și a încheiat meciul cu un avantaj de 5 goluri – 34-29, două puncte care urcă echipa noastră pe locul 5, cu 18 puncte, la numai două lungimi de Poli Timișoara, formație clasată pe ultimul loc de pe podium.

Până la finalul campionatului, CS Minaur mai are de jucat cu următoarele echipe: Dinamo (9 aprilie), deplasare la Buzău (22 aprilie), deplasare la Sighișoara (26 aprilie), acasă cu Potaissa (7 mai) și deplasare la CSM București (24 mai). De asemenea, handbaliștii băimăreni sunt calificat și în Final Four-ul Cupei României, turneu final care se va desfășura în 18 și 19 aprilie la Timișoara. Minaur va juca în penultimul act împotriva campioanei Dinamo.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 800. Arbitri: Marian Gabriel Babău (București) – Alexandru Roibu (Ploiești). Observator FRH: Adrian Nacu (Târgu Mureș). Aruncări de la 7 m: 6-2 (transformate: 4-2; au ratat: Pavlov și Botea). Minute de eliminare: 6-14 (în min. 2 Costea a primit direct cartonașul roșu pentru fault; în min. 58, Mousavi a fost descalificat după a treia eliminare).

CS Minaur Baia Mare: D. Makaria (11 intervenții), Terekhov (2 intervenții) – Nagy 4, Stanciu 2, T. Botea 5 (1 din 7 m), Racolța 1, Pavlov, Cumpănici 1, Kotrc 13 (3 din 7 m), Adoreanu Kraiger 2, Bordeanu 4, E. Pop 1, Vujic, Mollino Da Silva 1, Fotache, L. Sabou. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor.

Universitatea Cluj: Kiss (2 intervenții), Filip, Merlă (4 intervenții, a apărat 2 de 7 m) – Ghivil 4 (2 din 7 m), Nivard, Paul 3, Coman 3, Ostace 7, Hossu 6, Holircă, Costea, Iliescu, Dragomir, Mousavi 2, Duță 4, Burzo. Oficiali: Carmen Amariei, Alexandru Pop, Liviu Jurcă.

Rezultate etapa 17: AHC Potaissa Turda – CSM Sighișoara 35-29; SCM Politehnica Timișoara – CSM Constanța 28-25; CS Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 34-29; CSM București – Dinamo București (s-a disputat ieri); CSU Suceava – HC Bu­zău (miercuri, 15 aprilie, ora 17.30, Pro Arena). CSM Vaslui a stat.