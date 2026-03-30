Peste 120 de misiuni ale jandarmilor în weekend

La finalul săptămânii precedente, aproximativ 120 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș au desfășurat 120 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât în localități, cât și în stațiuni turistice și pe traseele montane.

În cadrul verificărilor, aproape 60 de persoane au fost legitimate, iar jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 4.000 de lei. Cele mai frecvente abateri au vizat tulburarea liniștii publice, consumul de alcool în spații nepermise și apelarea la mila publicului.

Jandarmeria Maramureș subliniază că va continua să asigure protecția comunității și aplicarea fermă a legii, pentru siguranța cetățenilor.