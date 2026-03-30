Peste 200 de pietoni sancționați pentru nerespectarea regulilor de circulație

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, în cursul săptămânii trecute, acțiuni zilnice pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonale.

Scopul acestor controale a fost creșterea siguranței rutiere și responsabilizarea pietonilor în trafic. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat 215 abateri de la normele privind circulația pietonilor, aplicând sancțiuni conform legislației.

Polițiștii reamintesc că traversarea trebuie făcută doar prin locuri special amenajate, la culoarea verde a semaforului și numai după o asigurare temeinică.

Acțiunile vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului de accidente.