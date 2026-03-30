Problema necesarului de apă din Ocna Șugatag, rezolvată prin suplimentarea debitului

În curând, toți locuitorii comunei Ocna Șugatag vor avea acces la apă curată și sigură, direct în gospodăriile lor. Stația de tratare și cea de pompare a apei urmează să fie racordate la întreaga rețea, ceea ce va asigura servicii moderne și uniforme pentru fiecare familie.

Această investiție reprezintă un pas important spre un trai mai sănătos și condiții de viață mai bune pentru toți cetă­țenii. ”Pe programul Anghel Saligny, putem spune că în cel mai scurt timp vom face racordarea stației de tratare a apei, precum și a stației de pompare, privind noua aducțiune de apă realizată prin acest proiect. În sfârșit, locuitorii din Ocna Șugatag vor beneficia de o apă de calitate, tratată”, a precizat Ioan Oanea, primarul comunei. Până acum doar o parte dintre locuitori beneficiau de o apă tratată, însă odată cu finalizarea acestui nou proiect, toți cetățenii vor avea parte de apă curată și suficientă la robinete. ”Această lucrare este practic o suplimentare a debitului de apă, având în vedere că Ocna Șugatag s-a confruntat de-a lungul timpului cu mari probleme privind asigurarea necesarului de apă. Dezvoltarea comunei în ultimii ani a fost însă una susținută, așa că această investiție era mai mult decât necesară pentru a rezolva problema alimentării cu apă pentru stațiunea balneo-climaterică”, a conchis edilul.