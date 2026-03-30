Zeci de mașini verificate în Sighetu Marmației și amenzi de peste 5.000 de lei

Polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat, duminică, 29 martie, o acțiune de tip „Blocada”, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, pentru menținerea siguranței publice.

În doar două ore, oamenii legii au oprit și verificat 59 de autoturisme. În urma controalelor, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în principal pentru încălcarea regulilor de circulație.

De asemenea, polițiștii au reținut certificatele de înmatriculare pentru patru autoturisme care prezentau probleme tehnice sau nereguli. Într-un caz, permisul de conducere a fost suspendat, șoferul fiind considerat un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Valoarea totală a amenzilor depășește 5.000 de lei.