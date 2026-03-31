Elevii din Cavnic au devenit „polițiști pentru o zi”

O dimineață obișnuită de primăvară s-a transformat într-o lecție practică de educație rutieră pentru elevii Școlii Generale Nr. 2 din Cavnic, care, sub îndrumarea polițiștilor din oraș, au participat activ la dirijarea traficului.

Activitatea, desfășurată luni, 30 martie, a avut ca principal scop conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație, atât de către pietoni, cât și de către conducătorii auto. Sub supravegherea atentă a oamenilor legii, elevii au avut ocazia să intre în rolul polițiștilor rutieri și să experimenteze responsabilitatea pe care o implică această misiune.

Copiii s-au adaptat rapid situației, demonstrând interes și seriozitate în îndeplinirea sarcinilor primite. Prin această inițiativă, aceștia au înțeles mai bine rolul esențial al polițiștilor în menținerea siguranței pe drumurile publice, dar și importanța respectării regulilor pentru prevenirea accidentelor.