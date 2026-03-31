Elevii din comunitatea de romi din Ponorâta, sprijiniți să meargă la școală

Situația elevilor de etnie romă, aflați în risc de abandon școlar, este atent monitorizată de autorități. În acest sens, la finele lunii martie, reprezentanții prefecturii alături de oficiali ai autorităților locale, au efectuat o vizită de lucru în comunitatea de romi din cartierul Ponorâta.

„Au avut loc discuții cu părinții despre importanța educației și a frecventării cursurilor școlare, subliniind rolul esențial al școlii în dezvoltarea copiilor. În comunitate sunt patru mame minore, toate înscrise la școală, dintre care două în clasa a VIII-a. Au fost purtate discuții directe cu acestea pentru a le încuraja să își continue studiile. Comunitatea numără aproximativ 920 de persoane, dintre care 552 sunt minori”, au precizat responsabilii Instituției Prefectului Maramureș. În momentul de față, 27 de elevi de aici se află în abandon școlar, însă 14 dintre aceștia pot fi reintegrați în sistemul educațional. În total, în cadrul comunității sunt 133 de preșcolari, 224 de elevi sunt în ciclul primar și 48 în cel gimnazial.

În cadrul vizitei, s-au monitorizat și condițiile de trai din cadrul comunității. Astfel, s-a constatat că fiecare gospodărie are acces la energie electrică, precum și la apă potabilă prin cișmea în curte. La acțiune au fost prezenți subprefect Enikö-Erzsébet Krizsanovszki, Cristina Moldovan – inspector Instituția Prefectului Maramureș, Darius Pop – vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș, Mircea Filip – viceprimar Primăria Coroieni, Liana Lazăr – director Școala Gimnazială Coroieni, asistentul social din cadrul primăriei, asistenta medicală comunitară și mediatorul școlar.