Împăduriri cu elevii din Vișeu de Sus, în Munții Maramureșului

Campania de împădurire în Parcul Natural Munții Maramureșului a continuat alături de elevii Școlii Profesionale Româno – Germane, Vișeu de Sus.

„Am avut bucuria de a participa la o frumoasă acțiune de plantare alături de elevii de la Școala Profesională Româno – Germană. Cu entuziasm, energie și zâmbete, cei mici au pus bazele unui viitor mai verde, învățând cât de important este să avem grijă de natură. Le mulțumim pentru implicare și dorința de a face bine mediului înconjurător! Un gând de recunoștință și către Ocolul Silvic Poieni pentru sprijinul oferit și pentru puieții care vor crește, odată cu generațiile viitoare. Împreună plantăm nu doar copaci, ci și responsabilitate, grijă și speranță pentru viitor”, au spus organizatorii.