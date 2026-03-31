La Școala 18, lecții de siguranță rutieră în „Săptămâna Altfel”

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 18 din Baia Mare au participat, luni, 30 martie, la o activitate de educație rutieră organizată de polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu cei din cadrul Biroului Siguranță Școlară.

Acțiunea a avut loc în cadrul programului „Săptămâna Altfel” și a urmărit să îi învețe pe copii regulile de bază ale circulației, într-un mod simplu și interactiv.

Cei mici au fost atrași de laboratorul de educație rutieră, unde au în­vă­țat prin jocuri și explicații cum să se comporte corect în trafic, fie că sunt pietoni sau pasageri. Polițiștii le-au vorbit despre importanța atenției pe drum și despre pericolele care pot apărea atunci când regulile nu sunt respectate.