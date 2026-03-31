Mașină nouă pentru Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu

Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare va primi în curând o nouă mașină destinată Compartimentului de Îngrijiri la Domiciliu pentru persoane vârstnice. Un astfel de autovehicul este extrem de necesar, în condițiile în care, adesea, seniorii îngrijiți sunt însoțiți și la diverse controale medicale, iar unii dintre ei au o mobilitate redusă sau suferă de diverse dizabilități.

„Este un serviciu care funcționează neîntrerupt încă din 2017 în Baia Mare și în cadrul căruia îi sprijinim concret pe seniorii băimăreni care, din nefericire, nu au familia alături și nici nu se bucură de alte forme de ajutor. Printre altele, îi însoțim și le asigurăm transportul la medic, către servicii sociale sau alte activități esențiale din viața de zi cu zi. Cu ajutorul acestui autovehicul vom putea să facilităm toate aceste deplasări”, a explicat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari. Achiziționarea acestei mașini a fost posibilă mulțumită fondurilor adunate în cadrul Târgului Caritabil de Crăciun.