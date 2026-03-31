Medicamente produse în Baia Mare, exportate în toată lumea

O firmă băimăreană din domeniul farmaceutic a reușit o performanță cum poate mulți și-ar dori: să-și exporte produsele în aproape toate colțurile lumii. A reușit asta cu ajutorul unei finanțări de la ADR Nord-Vest, prin programul ”Dezvoltarea capacității de export și promovare pe piețe externe”.

”Primul contract semnat pentru internaționalizarea IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest: produse făcute în Baia Mare ajung pe piețe din întreaga lume. Helcor Romania, companie cu peste 30 de ani de experiență în domeniul farmaceutic și al suplimentelor, investește peste 300.000 de euro pentru a-și duce produsele pe piețe externe. Produse pe care le găsești azi în România vor ajunge și în Polonia, statele nordice, SUA, Orientul Mijlociu sau Asia”, au explicat cei de la ADR Nord-Vest. Proiectul include certificări internaționale, rebranding, design de ambalaj, promovare și participare la târguri internaționale. Investiția aduce și un echipament nou de ambalare în plicuri, un format tot mai căutat pe piețele externe. Impactul estimat: noi locuri de muncă și aproximativ 3,8 milioane de euro venituri din exporturi în următorii ani. ”Nu e doar despre o companie. E despre cum produsele din regiunea noastră ajung mai departe, pe rafturile din alte țări”, au conchis oficialii ADR Nord-Vest.