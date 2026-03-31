Nichita și podul lui Apollodor

Astăzi este 31 martie, ziua când a venit pe lume poetul Nichita Stănescu, în anul 1933, Ploiești, în Piața Sârbească. S-a întâmplat să-l cunosc în studenția mea bucureșteană. Vremea a trecut, dar nu ne-am uitat. Așa, la sugestia unor prieteni din Marmația, în frunte cu profesorul Ioan Ardeleanu-Pruncu, am plecat în toamna anului 1979 în Capitală, pentru a-l convinge pe marele poet să ne fie oaspete la manifestările lirice de la Sighetul Marmației și Desești. L-am convins și a venit în Maramureș.

Despre acel eveniment am scris în cartea „Călătoria îngerului prin Nord”. În cei 43 de ani de când Nichita s-a mutat la Cimitirul Bellu, având la căpătâi o cruce de lemn din Maramureș, am evocat multe întâmplări cu poetul, prin Nord. Apoi l-am cunoscut pe Adam Puslojic, poetul sârb care a fost frate de Cuvânt cu Nichita. Cu Adam am fost foarte bun prieten. Am scris împreună o carte cu titlul „Nichita Stănescu și alți poeți din lume”. Dialogul nostru a avut loc sub podul lui Apollodor, constructorul care a făcut un pod peste Dunăre, cu scopuri de cucerire.

Cei doi poeți au legat prin Cuvânt malurile fluviului. Amândoi au fost frați de Cruce în numele poeziei. Amândoi, în ani diferiți, au numărat în nopți senine stele pe cerul Maramureșului. Amândoi au călcat pe covorul de iarbă al curții mele părintești. Am avut șansa să cunosc mersul pe suflet, cu inteligență și talent, a doi mari poeți europeni. Fascinantă și pilduitoare rămâne prietenia celor doi. Cu Nichita am botezat, în octombrie 1979, Serile de Poezie de la Desești. Iar Adam, în fața bisericii, a rostit: Aici, la Desești, m-am întâlnit cu Dumnezeu, frate, Nichita!”

În timpul prieteniei noastre, Adam mi-a dăruit o casetă cu un interviu realizat de el cu Nichita, la Belgrad, în anul 1983. M-am gândit să vă propun câteva secvențe, relatate de Adam în carte, despre gloria lui Nichita în Serbia. Pe atunci Yugoslavia. Revăd și interviul care începe cu afirmația lui Nichita: „Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită.” Scriitorii sârbi îl prețuiau mult. În anul 1982, poetul român a obținut marele premiu internațional Cununa de Aur de la Struga, pe malul lacului Ohrid, din Macedonia. Apoi a fost invitat la Belgrad, să fie sărbătorit de mișcarea clocotristă, un fel de avangardă a post­modernismului.

În Piața Slavia, din centrul Belgradului, lângă un imens ceas solar, s-au adunat vreo 30 000 de oameni și a avut loc un recital din poezia lui Nichita. „A fost ca la Revoluție. De fapt, a fost o revoluție culturală. Dar Nichita este în egală măsură al nostru, cum e al vostru. Pentru noi, în Serbia, el a fost poetul total, poetul absolut”, îmi spunea Adam. Atunci a primit și cheia orașului Belgrad, care era dăruită doar președinților și regilor. Primar era Bogdan Bogdanovici, un mare arhitect și sculptor, care prețuia poezia lui Nichita, și îl aștepta solemn pe laureat cu presa de față. În timp ce se îndrepta spre edil, Nichita a făcut un gest care a ocolit protocolul. S-a lăsat în genunchi și așa a continuat să meargă.

Primarul a procedat la fel și așa a înaintat spre Nichita. În genunchi s-au îmbrățișat. Multe alte episoade de acest fel spune Adam în cartea noastră. Liricul pod construit de Nichita cu poeții sârbi a rămas o pildă de prețuire reciprocă. Adam a venit la Desești de dragul lui Nichita. Măreață polenizare de spirit!

P.S. Astăzi, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, din Baia Mare, va fi evocată personalitatea poetului Ioan Moldovan, fost profesor aici. Parteneri: Colegiul Național, Revista de Cultură „Nord Literar” și Reprezentanța Maramureș, Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Cu acest prilej ne vom aminti și de Nichita Stănescu, de ziua nașterii lui, poetul care a schimbat fața poeziei românești contemporane.