O nouă presiune pe bugetul Consiliului Județean Maramureș

Consiliul Județean Maramureș anunță că, din bugetul actual, va trebui plătită suma de 16,5 milioane lei, pentru a asigura continuitatea a două proiecte de modernizare a drumurilor. Este vorba de DJ 108A Gârdani – limita județ Sălaj, unde cofinanțarea asigurată de CJ Maramureș se ridică la suma de aproximativ 7,1 milioane lei și de DJ 182B Baia Mare – Coaș, unde cofinanțarea este de 9,4 milioane lei.

„Împreună cu colegii mei din Consiliul Județean Maramureș am fost nevoiți să luăm o decizie dificilă: să asigurăm cofinanțarea pentru două proiecte majore de drumuri, aflate deja în execuție. Totalul pe care trebuie să îl suportăm din bugetul județului: peste 16,5 milioane lei, bani care nu erau prevăzuți inițial și care trebuie plătiți în avans, înainte să primim decontările. Trebuie spus clar: Programul «Anghel Saligny» a funcționat până acum fără cofinanțare. După ce am început lucrările, regulile s-au schimbat. Astăzi ni se cere să punem 20% din valoarea lucrărilor, dintr-un buget deja afectat. Maramureșul nu are voie să rămână cu lucruri începute și neterminate. Vom face tot ce este nevoie pentru a găsi acești bani și pentru a duce proiectele la capăt”, a explicat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș. Dacă aceste plăți nu se efectuează însă, lucrările riscă să fie sistate și șantierele închise. În același timp însă, administrația județeană are pretenția ca termenele de finalizare să fie respectate.

„Transmit și un mesaj public către constructori, în special către cei care lucrează pe DJ 108A: dacă noi facem acest efort și plătim acești bani, nu mai există nicio scuză ca acest drum să nu fie finalizat în luna septembrie, așa cum prevede contractul. Pentru că este un proiect extrem de mult întârziat, iar dacă nu se va finaliza în septembrie, avem toate pârghiile legale pentru a ne îndrepta împotriva acestei societăți. La drumul DJ 182A, între Baia Mare și Coaș, tronsonul de drum a fost deja predat antreprenorului încă de anul trecut, dar începutul a fost prost, pentru că în iarnă, când a fost datoria lor să deszăpezească, nu și-au făcut treaba. Avem promisiuni că antreprenorul se va mobiliza în șantier, iar până la final de an se dorește ca acest drum să fie finalizat. Tot aici avem cele două poduri, de la Cătălina și Satu Nou, unde soluția este una singură: dărâmarea lor și reconstrucția completă. Am cerut, însă, ca lucrările la poduri să demareze după ce începe vacanța copiilor și să fie finalizate până în luna septembrie, când reîncepe școala. Am cerut ambilor constructori să lucreze zi și noapte dacă este necesar, pentru ca, în septembrie, circulația să poată fi reluată pe ambele poduri”, a mai precizat Gabriel Zetea.