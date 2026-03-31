Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare – 45 de ani de activitate

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare marchează un moment important din istoria sa, aniversând 45 de ani de activitate dedicată îngrijirii pacienților

Ridicat încă din anii 1930, ca singura unitate medicală a orașului, spitalul a evoluat odată cu nevoile comunității. A fost, pe rând, spital orășenesc, apoi municipal, pentru ca la 31 martie 1981 să devină o unitate de specialitate dedicată bolilor infecțioase, dermatologiei și psihiatriei. De-a lungul timpului, a devenit un pilon al sănătății în Maramureș, contribuind la dezvoltarea sistemului medical local și câștigând respect prin profesionalism și dedicare.

Astăzi, la 45 de ani de activitate în această formă, dar cu rădăcini mult mai vechi, spitalul rămâne un reper pentru comunitate. Cu aceeași responsabilitate și grijă față de oameni, își continuă drumul, pregătit pentru provocările viitorului, păstrându-și nealterată misiunea: grija față de oameni.

Într-un sistem medical adesea perceput prin lipsuri, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare oferă un exemplu discret, dar solid, de transformare. Investițiile realizate aici nu înseamnă doar cifre sau echipamente noi, ci mai ales o schimbare vizibilă în modul în care pacientul este primit, investigat și tratat.

Istoria acestui spital nu este doar o succesiune de etape, ci dovada unei adaptări continue la nevoile comunității. De la statutul de singură unitate medicală a orașului până la transformarea sa, în 1981, într-un spital de specialitate, fiecare etapă a însemnat un pas înainte în grija pentru pacienți.

În mod firesc, această evoluție continuă astăzi prin investițiile recente, care duc mai departe aceeași misiune. Noul ambulatoriu, modernizarea Terapiei Intensive și dotarea laboratoarelor nu reprezintă doar proiecte punctuale, ci expresia firească a unui parcurs început cu decenii în urmă.

Compartimentul de Terapie Intensivă, înființat în urmă cu trei ani, a fost dotat cu aparatură modernă, esențială pentru tratarea cazurilor grave. În același timp, laboratorul de analize medicale a fost adus la standarde înalte, prin dotarea cu echipamente performante care permit un diagnostic rapid și precis, contribuind direct la siguranța pacienților.

Cea mai recentă realizare este noul ambulatoriu de specialitate – o clădire modernă și luminoasă, gândită în jurul nevoilor reale ale pacienților. Circuitele medicale bine organizate, timpul de așteptare redus și atmosfera transmit un sentiment de ordine, calm și grijă.

Ambulatoriul reunește, pe lângă specialitățile de boli infecțioase, dermatovenerologie, psihiatrie și domenii precum cardiologia, medicina internă și endocrinologia, oferind pacienților acces rapid la consultații și investigații, într-un spațiu care respectă standardele actuale de siguranță și confort. Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, dotat cu echipamente de ultimă generație – RMN 3T, CT, ecografe și aparate RX – completează în mod coerent structura ambulatoriului, ca specialitate paraclinică.

Dincolo de aspectele tehnice, aceste investiții se simt în mod real în experiența pacienților, însă mai mult decât clădirile renovate sau echipamentele moderne, adevărata inimă a acestui spital au fost oamenii săi, echipa medicală și auxiliară care oferă îngrijire competentă și empatică. Fiecare pacient care pleacă cu speranță reînnoită este o dovadă a dedicării și profesionalismului, iar astfel Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare rămâne un pilon de încredere și sprijin pentru întreaga comunitate: accesibil și apropiat de ceea ce oamenii își doresc astăzi de la sistemul medical: profesionalism, siguranță și respect.

Prezentul spitalului se construiește pe fundamentul solid al trecutului său. Fiecare investiție de astăzi confirmă direcția asumată de-a lungul timpului: adaptare, dezvoltare și, mai presus de toate, grijă constantă față de oameni.

Dr. Viorica Cherecheș – Medic primar Boli infecțioase

Spitalul acesta a fost pentru mine primul pas din drumul început în anul 1980, care avea să-mi modeleze nu doar cariera, ci și felul de a privi oamenii și sănătatea lor. Am învățat, zi de zi, alături de medici cu dăruire, ce înseamnă cu adevărat grija pentru cei aflați în suferință.

Privesc înapoi cu recunoștință pentru că aici a început, de fapt, drumul meu dedicat sănătății și binelui.

Am avut bucuria de a munci 46 de ani alături de oameni dragi, alături de care am construit mai mult decât o echipă. Fiecare experiență a fost o lecție, ne-am susținut necondiționat și am trecut prin provocări. Împreună am reușit ca Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare să devină etalon la nivel național.

O parte din sufletul meu va rămâne mereu aici și sunt recunoscătoare pentru toți acești ani.

Ec. Ludovica Rusu – Manager

Astăzi, marcăm un moment cu totul special: 45 de ani de la înființarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Este o aniversare de suflet, în care privim în urmă cu recunoștință pentru tot ce s-a înfăptuit și înainte cu încredere, cu dorința de a continua.

În aceste patru decenii și jumătate, spitalul a devenit un reper în domeniul sănătății prin strădania și dăruirea generațiilor de profesioniști care au pus mereu pacientul pe primul loc. Medici, asistente, infirmieri, personal auxiliar și administrativ – fiecare a contribuit, cu profesionalism și dedicare, la ceea ce suntem astăzi: un spital de referință, un adevărat spital european.

Le mulțumesc tuturor celor care, de-a lungul timpului, au făcut parte din această poveste și celor care continuă să fie aici, cu aceeași dăruire, împlinind misiunea noastră de a aduce vindecare, speranță și încredere.

Dr. Valentin Pop – medic primar Dermatovenerologie

Astăzi nu marcăm doar trecerea timpului, ci celebrăm viața care s-a scris, zi de zi, în acest lăcaș al speranței și al vindecării. 45 de ani înseamnă mii de pacienți îngrijiți, mii de destine atinse și nenumărate momente în care știința s-a împletit cu empatia, iar profesia s-a transformat în vocație.

Pentru mine, ca medic care a avut privilegiul de a crește odată cu Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Secția Dermatovenerologie nu a fost doar un loc de muncă, a fost o școală a răbdării, a responsabilității și a respectului profund față de om.

Am trăit transformări profunde, secții care s-au modernizat continuu, adaptate vremurilor și care au integrat progresul medical în beneficiul pacientului. Pentru că un spital nu înseamnă doar ziduri și aparatură. Dar atunci când acestea se îmbină cu profesionalismul, rezultatul este excelența! Iar noi am demonstrat, de-a lungul anilor, că modernizarea și umanitatea pot merge împreună.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut și fac parte din această misiune. Iar celor care vor veni după noi, le lăsăm o moștenire: aceea de a vindeca nu doar boala, ci și omul!

La mulți ani, Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare!