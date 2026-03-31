Transportul de valori, verificat de polițiști

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul de Ordine Publică, a desfășurat, în perioada 27-31 martie, acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor asupra persoanelor care manipulează bani sau bunuri de valoare, dar și pentru verificarea personalului de pază și protecție.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au controlat 20 de autovehicule, dintre care 8 aparțineau societăților specializate în transportul de valori monetare. De asemenea, au fost verificate 13 obiective din Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Seini și Cavnic, în care se încasează bani sau alte valori.

În cadrul controalelor, polițiștii au verificat funcționarea sistemelor de alarmă și protecție împotriva efracției, precum și modul în care personalul de pază reacționează în situații de urgență. Au fost controlate și 54 de persoane, majoritatea agenți de securitate, unii dintre ei fiind testați cu aparatul etilotest.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 49.000 de lei. Totodată, unui agent de securitate i s-a retras atestatul ca măsură complementară.

Aceste controale au fost realizate pentru a asigura siguranța transportului de bani și protecția persoanelor implicate în operațiuni cu valori, dar și pentru prevenirea și reducerea riscului de infracțiuni contra patrimoniului.

Activitățile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, cu sprijinul Serviciului Rutier și al polițiștilor din orașele Baia Sprie, Seini și Cavnic, precum și din municipiul Sighetu Marmației.