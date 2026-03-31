Utilaje noi pentru viitorul CAV din Merișor

Se fac pași importanți pentru finalizarea centrului de colectare deșeuri prin aport voluntar (CAV), pe care primăria Tăuții-Măgherăuș îl construiește în localitatea aparținătoare Merișor. Zilele acestea au sosit noile utilaje care vor deservi centrul.

Vorbim aici despre containere, compactoare, utilaje de salubrizare, care vor fi folosite pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. ”Această investiție este esențială pentru orașul nostru deoarece, prin intermediul centrului, vom putea colecta separat acele tipuri de deșeuri care nu pot fi preluate prin sistemul «door-to-door» precum: deșeuri voluminoase, textile, lemn, mobilier, anvelope uzate, echipamente electrice și electronice, baterii, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, dar și deșeuri din grădină sau alte categorii speciale”, au spus autoritățile. Valoarea totală a proiectului este de 4,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).