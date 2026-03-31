Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez, prezenți la Raliul Maramureșului

Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul plin pentru voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare, care au fost prezenți în mai multe localități din județ, pentru a asigura primul ajutor în caz de nevoie, cu ocazia Raliului Maramureșului.

„Pe parcursul celor trei zile ale competiției, luând în considerare gradul de risc și complexitate, numărul mare de participanți, aria extinsă de desfășurare a operațiunilor și relieful probelor de concurs, am desfășurat tehnică de intervenție performantă și echipaje de specialitate cu atribuții specifice: Centrul Multirol Mobil de Intervenție, Postul de Prim Ajutor, Centrul de Comanda și Coordonare a Intervenției, două autospeciale de Prim Răspuns. Am încheiat un sfârșit de săptămână prelungit, trei zile pline de energie, implicare și dedicare care au solicitat intens voluntarii și logistica organizației, dar care ne-au răsplătit pe deplin cu satisfacții și rezultate impresionante: resursa umană – 18 voluntari; ore de voluntariat – 408”, au precizat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare