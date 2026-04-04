A început vacanța de primăvară

Elevii au intrat oficial în vacanță de azi, 4 aprilie. Ei se vor întoarce la școală pe 15 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie la data de 5 iunie. Pentru clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar se încheie la data de 26 iunie.