„Anghel Saligny” Baia Mare, campioană județeană și calificată la etapa zonală

Echipa de handbal băieți a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din Baia Mare a câștigat etapa județeană a Olimpiadei Sportului Școlar și va reprezenta Maramureșul la faza zonală a competiției, programată în data de 16 aprilie, la Oradea.

În competiția desfășurată la nivel județean au participat patru unități de învățământ din Baia Mare: Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Colegiul Național „Mihai Eminescu”. După meciuri disputate și echilibrate, echipa de la „Anghel Saligny” s-a impus, obținând titlul de campioană a județului.

Lotul echipei câștigătoare este format din: Dragoș China, Robert Popan, David Revak, Radu Rogojan, Raul Ardelean, Rafael Peti, Alex Mureșan, Raul Leș, Oliver Szabo, Krisztian Matyyas, Cristian Both, Aron Man, Ianis Bencze, Vlad Breban, Marian Fuchs și Denis Oltean. Echipa este coordonată de profesorul Antonela Sabou-Hruban.