Concerte pascale cu Armonia

Ne-am obișnuit ca atât la Nașterea, cât și la Învierea Mântuitorului, Corala Armonia, dirijată de profesorul Adrian Iercoșan, să ne aducă mai aproape sărbătorile și să ne pregătească sufletul pentru ele. Duminică, 5 aprilie, de la orele 17, la Biserica Sfânta Cruce, din Baia Mare, Armonia va concerta sub semnul Floriilor – Rugă de Florii. În 14 aprilie, tot de la orele 17, Armonia va concerta la Biserica Sfântul Anton de Padova, din Baia Mare. Cu sărbătorile în suflet, în 19 aprilie, după vecernie, puteți să vă încărcați sufletul cu acordurile Armoniei la Biserica Înălțarea Domnului, iar în 26 aprilie, la Catedrala istorică Baia Mare. Concertele sunt dedicate tuturor celor cu credința în suflet și cu inima rugătoare.