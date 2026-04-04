Continuăm lupta pentru Europa

CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 17.30, în direct la Pro Arena, CS Minaur Baia Mare primește replica formației SCM Râmnicu Vâlcea, într-o confruntare ce contează pentru etapa 19 a Ligii Florilor.

Se anunță un duel interesant, între două echipe cu pretenții de cupe europene. De altfel, formația antrenată de fostul selecționer Florentin Pera este acolo, pe locul 4, cu 23 de puncte, în acest moment fiind principala favorită la acea poziție. CS Minaur o poate însă egala la puncte, în situația în care o învinge în disputa directă, iar mai apoi câștigă restanța de la Craiova. Băimărencele sunt pe locul 6 deocamdată, cu 19 puncte, și au un program extrem de dificil până la finalul sezonului în tentativa asigurării unui loc european. Minaur mai are de jucat la Slatina (18 aprilie), restanța de la Craiova (25 aprilie), meciul de acasă cu Dunărea Brăila (16 mai) și duelul din Giulești, cu Rapid (23 mai).

CS Minaur și SCM Râmnicu Vâlcea se vor revedea în 9 mai, când este programată semifinala de Cupa României.

Meciul dintre echipele situate pe pozițiile 6 și 4 va fi arbitrat de cuplul format din Claudiu Gorina și Florin Melencu din Craiova, iar observator federal este Viorel Dobre din București.

Accesul suporterilor la meci se face pe bază de abonament sau bilet, prețul unui tichet fiind de 25 de lei. Biletele pot fi achiziționate de la casieria Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” în ziua meciului, începând cu ora 16.30. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu dizabilități, elevi și seniorii cu vârsta de peste 70 de ani.

Program etapa 19

Sâmbătă, 4 aprilie: CSM Galați – Rapid București (ora 17.00); CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea (ora 17.30, Pro Arena); CSM Târgu Jiu – CSM Slatina (ora 18.00); HC Zalău – HC Dunărea Brăila (ora 18.00). S-au jucat miercuri și joi: Gloria Bistrița – SCM Universitatea Craiova 35-28; CSM Corona Brașov – CSM București 29-36.