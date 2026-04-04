LPS Baia Mare, campioană județeană la U18

Municipiul Sighetu Marmației a găzduit, în 2 aprilie, etapa județeană din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Fotbal, Cupa ING, la categoria U18 băieți (clasele XI–XII). Patru echipe s-au luptat pentru trofeu, într-un turneu cu meciuri spectaculoase și rezultate strânse. Competiția s-a desfășurat pe terenul sintetic al Liceului Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației. Echipa Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare nu s-a prezentat.

În Grupa A, gazdele de la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației au început bine și au învins LPS Baia Mare cu 2-1, obținând primul loc în grupă.

În Grupa B, meciul dintre Liceul „Grigore Moisil” Tg. Lăpuș și Col. „Mihai Eminescu” Baia Mare s-a încheiat 3-3, iar câștigătoarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Târgu Lăpuș s-a impus cu 5-4.

În prima semifinală, LPS Baia Mare a dominat clar și a câștigat cu 6-0 în fața echipei din Târgu Lăpuș. A doua semifinală a fost mult mai echilibrată: Sighetu Marmației și Eminescu Baia Mare au terminat nedecis, 2-2, iar calificarea s-a decis la penalty-uri, unde băimărenii de la Eminescu au fost mai preciși, 4-5.

În finala mică, Târgu Lăpuș a câștigat cu 2-1 împotriva echipei din Sighetu Marmației și a urcat pe podium.

Finala mare a fost disputată și tensionată. LPS Baia Mare s-a impus cu 1-0 în fața Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare și a devenit campioana județeană.

Clasamentul final: 1. Liceul cu Program Sportiv Baia Mare (prof. Darius Fandarac); 2. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare (prof. Vasile Mariș); 3. Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș (prof. Mihai Ungur); 4. Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației (prof. Gheorghe Roșu).

LPS Baia Mare va reprezenta județul în etapa de zonă interjudețeană, unde va întâlni echipele din Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Premii speciale • Golgheter: Vladimir Suldac (Târgu Lăpuș) • Cel mai bun portar: Paul Cristian (LPS Baia Mare) • Cel mai tehnic jucător: Tudor Emanuel Pop (Târgu Lăpuș) • Cel mai bun jucător: Dumitru Bilan (LPS Baia Mare).