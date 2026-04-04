Opt persoane reținute în dosarul infracțiunilor silvice

Polițiștii din Maramureș au desfășurat, în 1 și 2 aprilie, o acțiune de amploare care a vizat mai multe localități din zonă. În urma intervențiilor, 8 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul infracțiunilor silvice, iar anchetatorii au ridicat sume importante de bani, articole pirotehnice și o cantitate mare de material lemnos.

Acțiunea a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, iar la ea au participat polițiștii Serviciului de Ordine Publică Maramureș, alături de alte structuri și jandarmi.

Oamenii legii au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție și de aducere, în localitățile Târgu Lăpuș, Baia Sprie, Lăpuș, Rogoz și Poiana Botizei.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit și ridicat: 146.950 de lei, 6.020 de euro, 41 de dolari americani, 2.792 de articole pirotehnice, o arbaletă, dispozitive de marcare și dispozitive contrafăcute, telefoane mobile și medii de stocare și documente relevante pentru anchetă. Toate aceste bunuri sunt considerate probe într-un dosar penal care vizează infracțiuni la regimul silvic.

În timpul controalelor, polițiștii au descoperit diferențe între stocurile de lemn existente fizic și cele înregistrate în acte. Astfel, a fost indisponibilizată o cantitate de peste 150 de metri cubi de material lemnos.

De asemenea, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.000 de lei, conform legislației silvice.

După administrarea probelor, 8 persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri, inclusiv polițiști din Baia Mare și Baia Sprie, specialiști criminaliști, precum și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Cluj. Un rol important l-au avut și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș.

Sub coordonarea procurorului de caz, cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.