S-a lansat un film document despre „Comunități Românești din Nordul Maramureșului”

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), în parteneriat cu Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române (CESPE), anunță lansarea online a filmului-document „Comunități Ro­mâ­nești din Nordul Maramureșului”.

„Această lucrare cinematografică unică reprezintă o incursiune profundă în viața românilor de dincolo de Tisa, fiind o cetate vie a identității noastre, unde graiul, portul și credința au rămas nealterate în ciuda vitregiilor istoriei. Demersul își propune să refacă punțile invizibile dintre românii de pe ambele maluri ale râului și să ofere o voce celor care păstrează dârzenia spiritului românesc în Maramureșul Istoric. Din punct de vedere sociologic, documentarul depășește sfera narativă, constituind un veritabil studiu de teren. Valoarea sa rezidă în utilizarea metodei interviului calitativ, transformând mărturiile individuale în date esențiale despre memoria colectivă. Prin documentarea directă a experiențelor de viață, filmul surprinde mecanismele de rezistență culturală și modul în care identitatea românească este transmisă noilor generații, oferind o perspectivă autentică asupra dinamicii comunităților sub presiunea timpului”, au precizat realizatorii filmului.

Documentarul este regizat și narat de Dragoș Burghelia, cu editarea și montajul semnate de Răzvan Pop și produs de RP Media Production.

„Nordul Maramureșului rămâne o palmă de pământ unde istoria s-a scris cu dârzenie. Această lansare este doar un pas dintr-un proiect mai amplu prin care ne propunem să readucem în atenția publicului românesc frații noștri din afara granițelor”, au declarat reprezentanții Forumului Civic.

Documentarul poate fi vizionat accesând următorul link: https://youtu.be/sa6fT-Kezjc