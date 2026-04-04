Târgul eleganței auto dedicat iubitorilor mașinilor de epocă

Centrul vechi al orașului Baia Mare va deveni azi un rafinat decor pentru primul și unicul târg auto din România dedicat exclusiv vehiculelor istorice, unde mașinile de epocă nu se expun doar… ci se vând, se schimbă și se descoperă povești noi.

Aici, colecționarii, restauratorii și iubitorii de frumos auto se întâlnesc pentru a face schimburi, a negocia și a continua povestea automobilelor clasice. Organizatorii de la Garajul Epoca spun că în Piața Libertății din Baia Mare vor fi parcate exclusiv autovehicule fabricate până în 1996. Pasionații de automobile clasice din România vor putea descoperi exclusiv autovehicule istorice frumoase și diferite la Târgul de Eleganță Auto. De la ARO244 l, ARO10, Ford Escort RS, la mai multe modele de Mercedes W124, W123, Ford Mustang, Mercedes W126 și multe alte surprize. Deschiderea oficială pentru public este anunțată pentru ora 10, iar închiderea evenimentului va avea loc la ora 22. Ediția de azi e doar ediția de primăvară a Târgului de Eleganță Auto, urmând ca anul acesta să mai fie organizată o ediție a evenimentului, cea de toamnă, în 12 septembrie.