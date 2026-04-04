Verificări în zona gării Baia Mare: amenzi și bani nefiscalizați confiscați

Polițiștii au desfășurat o acțiune amplă pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul transportului de persoane și mărfuri, în zona gării din Baia Mare.

La acțiune au participat polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, alături de colegi de la Serviciul Rutier, dar și specialiști ai Autorității pentru Protecția Consumatorilor Maramureș și ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În timpul controalelor, oamenii legii au legitimat 76 de persoane și au verificat 31 de autovehicule. Scopul acțiunii a fost depistarea celor care desfășoară activități ilegale în transporturi și nu respectă obligațiile fiscale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei. De asemenea, a fost confiscată suma de 689 de lei, bani care nu erau fiscalizați.

În urma controalelor, opt taximetriști au fost invitați la sediul Autorității pentru Protecția Consumatorilor Maramureș pentru verificări suplimentare. Totodată, șase agenți economici vor fi controlați de inspectorii ANAF, în cadrul unor acțiuni antifraudă.

Până în acest moment, a fost constatată și o contravenție legată de efectuarea de servicii neautorizate în transportul de mărfuri, conform legislației în vigoare.