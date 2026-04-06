Atelier de dezvoltare profesională: Cum câștigi încrederea părinților?

Sub cupola proiectului „Hub-ul Învățătorilor”, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, a avut loc un atelier de dezvoltare profesională și personală de un înalt nivel calitativ. Intitulată „Ascultarea care schimbă tot: cum câștigi încrederea părinților”, activitatea a vizat eficientizarea comunicării dintre cadrele didactice și familie, o axă prioritară pentru succesul actului educațional.

Întâlnirea l-a avut ca invitat special pe Luczai Karoly, trainer, coach și speaker, a cărui abordare s-a concentrat pe conceptul de „claritate în comunicare” și pe dezvoltarea unei „voci care inspiră”. Atelierul a oferit participanților instrumente concrete pentru a transforma interacțiunile cu părinții în dialoguri bazate pe respect și colaborare.
Principalele direcții explorate pe parcursul sesiunii au fost: clarificarea valorilor personale: identificarea și utilizarea valorilor proprii ca fundament solid pentru orice tip de comunicare cu părinții; cele trei componente ale comunicării: aplicarea conștientă a elementelor verbale, paraverbale și nonverbale pentru a transmite mesaje clare, convingătoare și profesioniste; „Regula de Aur” în comunicare: tehnici specifice pentru construirea rapidă a încrederii și consolidarea autorității morale a dascălului.
”Prin acest tip de inițiative, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș continuă să ofere cadrelor didactice nu doar sprijin metodic, ci și resurse de dezvoltare a abilităților socio-emoționale, esențiale în peisajul educațional actual. Hub-ul Învățătorilor rămâne astfel un spațiu de învățare continuă, unde «vocea care inspiră» devine motorul schimbării în educație”, au accentuat organizatorii.

