Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat luni că au început săpăturile la un nou tunel pe autostrada Sibiu-Pitești. Este vorba de un tunel de pe secțiunea 2, Boița-Cornetu.

Tunelul Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1).

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri.

Contractul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Cristian Pistol spune că, în paralel, continuă lucrările la tunelul Robești (900 m), unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă.

Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km).

(sursa: Mediafax)