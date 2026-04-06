Cum va arăta Baia Mare în… 2050?

O masă rotundă a fost organizată, zilele trecute, pe tema viitorului orașului și al județului. Evenimentul intitulat ”Viziunea Maramureș 2050” a fost organizat de Romanian Business Leaders (RBL) .

”Cum va arăta Maramureșul în 2050 nu poate nimeni să spună precis, dar știm sigur că va depinde foarte mult de cum va arăta Baia Mare și de pașii concreți pe care îi facem astăzi pentru viitor. Pași care, în cifre, înseamnă peste 60 de proiecte în valoare de aproximativ 1.1 miliarde de lei, menite să aducă dezvoltare orașului nostru și să ridice standardul calității vieții băimărenilor. Cred cu tărie că înainte de a vorbi despre viitorul județului trebuie să discutăm despre viitorul motorului economic al acestuia, în cazul de față municipiul Baia Mare, respectiv despre ce anume facem astăzi pentru dezvoltarea acestuia. În ultimii doi ani am reușit să punem pe picioare și să demarăm câteva zeci de proiecte esențiale, de la infrastructură rutieră prin modernizarea bulevardelor, a străzilor, construcția unor pasaje rutiere la intrările în oraș, punerea în linie dreaptă a proiectului Centurii Metropolitane, reabilitarea școlilor, grădinițelor și construcția unor creșe noi, la proiecte de regenerare urbană, culturale, sociale și multe altele. Sunt investiții care, odată finalizate, vor schimba fața orașului nostru, dar și până atunci sunt șantiere care generează și locuri de muncă, sunt bani care ajung tot în economia locală”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.

În același timp însă, județul nostru ar putea deveni un pion important în reconstrucția Ucrainei. De aceea, este extrem de important ca Baia Mare să-și continue dezvoltarea și să devină atractivă pentru tineri.

”Vreau să vorbesc despre ce înseamnă aceste investiții pentru băimăreni, pentru viitorul municipiului Baia Mare și cum, împreună, bifează cele mai importante două calități pe care un oraș în 2025, un oraș competitiv și cu toate premisele să crească, un oraș cu un viitor asigurat în 2050, trebuie să le aibă: oportunități pentru mediul de afaceri și un standard ridicat al calității vieții cetățenilor. În zilele noastre, competiția se duce înspre ce anume pot orașele să ofere oamenilor pentru ca aceștia să aleagă să trăiască acolo, tinerilor pentru ca aceștia să aleagă să rămână sau să se întoarcă acasă. Pentru asta ne trebuie o bază bună, iar noi am ales să începem de acolo. Dacă tot vorbim de viitor, trebuie să fim pregătiți să fructificăm fiecare oportunitate. În cazul nostru, al județului Maramureș, poziția noastră geopolitică. Unul dintre cele mai interesante subiecte de discuții a fost legat de modul în care am putea deveni una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru Ucraina postconflict și felul în care am putea să participăm activ la reconstrucția acesteia”, a conchis edilul.

Și există toate șansele ca autoritățile să transforme această oportunitate în ”combustibilul” de care avem nevoie pentru a accelera tranziția municipiului Baia Mare și, implicit, a județului Maramureș, înspre un adevărat pol de dezvoltare.