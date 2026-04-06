Elevii de la Colegiul ”Dragoș Vodă”, în vizită la Facultatea de Robotică din Cluj

Membrii Clubului de Robotică, alături de elevii clasei a XI-a C și alți pasionați din Colegiul Național „Dragoș Vodă”, au lăsat pentru o zi băncile școlii pentru un laborator mult mai vast: cel al Facultății de Robotică din Cluj-Napoca.

A fost o incursiune fascinantă în lumea tehnologiei de vârf, unde teoria din manuale a prins viață prin brațe robotice, sisteme automatizate și proiecte inovatoare. Elevii au avut ocazia să interacționeze cu studenți și profesori dedicați, înțelegând că robotica nu este doar despre cod și circuite, ci despre creativitate și dorința de a rezolva problemele lumii de mâine.