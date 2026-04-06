La „Șincai” Baia Mare: etapa județeană a Concursului Național „Magda Petrovanu”

Recent, holurile prestigiosului Colegiu Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare au vibrat sub semnul pasiunii pentru chimie. Peste 80 de liceeni din județul Maramureș (clasele IX-XII) s-au reunit pentru a-și măsura cunoștințele în cadrul Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”.

Etapa județeană a competiției s-a desfășurat într-o atmosferă de concentrare maximă, elevii dovedind că interesul pentru chimie rămâne o constantă a performanței și excelenței în învăță­mân­tul maramureșean. Grație echipei de organizare de la „Șincai”, evenimentul s-a desfășurat impecabil, oferind cadrul ideal pentru ca cei mai buni elevi să strălucească. Pentru etapa națională a competiției, care se va desfășura la Iași, în data de 9 mai 2026, au realizat un punctaj de calificare 56 de elevi. Concursul „Magda Petrovanu” rămâne în continuare o rampă de lansare pentru viitorii cercetători, medici sau ingineri.