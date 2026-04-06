Licitația pentru centura Sighetu Marmației ar putea începe în această lună

La Centura Sighetu Marmației, legătura dinspre DN 18 până la podul nou peste Tisa, procedura de achiziție publică pentru atribuirea lucrărilor ar putea începe în această lună. Până la finele anului, ar trebui să fie cunoscut și câștigătorul care se va ocupa de execuția investiției.

„E o investiție de 40 de milioane de euro. Sperăm ca la finalul anului, începutul anului viitor să finalizăm procedura de achiziție. În paralel se desfășoară depunerea cererii de finanțare, iar anul viitor semnăm contractul de finanțare, precum și contractul de execuție cu un executant. Apoi vom lucra cu credite de angajament și abia apoi cu credite bugetare”, a explicat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.