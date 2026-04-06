Lucrări de canalizare din Recea, îngreunate de îngustimea străzilor

Primăria Recea are în derulare proiectul de introducere a canalizării pe mai multe tronsoane din comună. Din cauza spațiilor mici pe unele zone, acestea sunt îngreunate, așa că și traficul are de suferit.

”Continuăm introducerea rețelei de canalizare la Recea, pe străzile Stejarului, Trandafirilor și Viilor. Străzile sunt înguste, spațiul de manevră al constructorului este limitat și astfel există momente când circulația auto este întreruptă și poate pentru unii cetățeni se creează nemulțumiri. Le recomandăm cetățenilor să aibă răbdare și înțelegere pentru disconfortul creat, mai ales că așteptăm de atâția ani această investiție”, au explicat oficialii primăriei.