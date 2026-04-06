Primele tratamente de brahiterapie, la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare a realizat primele tratamente de brahiterapie realizate cu noul aparat Flexitron, achiziționat printr-un proiect european dedicat luptei împotriva cancerului.

”Două paciente, aflate într-un moment dificil al vieții, au primit fiecare câte o doză de 5 Gy, în condiții de maximă siguranță și grijă. Fiecare procedură a însemnat nu doar tratament, ci și o șansă în plus, un pas înainte. Totul a fost posibil cu sprijinul domnului doctor Ovidiu Coza, un specialist cu o experiență remarcabilă în brahiterapie. Acest început înseamnă mai mult decât tehnologie, înseamnă speranță pentru pacienți și încredere pentru viitor. Un rezultat al muncii și dedicării unei echipe implicate, sub coordonarea medicului șef secția oncologie dr. Filip Dumitru, medic șef laborator radioterapie dr. Felicia Constantina, în prezența medicilor, asistenților medicali, registratorilor medicali și a fizicienilor”, a declarat conducerea spitalului.