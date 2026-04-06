Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 6–9 aprilie 2026, se vor desfășura lucrări de spălare și igienizare a străzilor și parcărilor publice, realizate de către SC DRUSAL CITY SA.
Acestea se derulează conform următorului program:
• Luni, 6 aprilie, începând cu ora 08:30 – cvartal, bulevardul Independenței – strada Victoriei;
• Marți, 7 aprilie, începând cu ora 08:30 – zona cuprinsă între Agenția CFR, cvartal Târnavelor;
• Miercuri, 8 aprilie, începând cu ora 08:30 – cartier Ferneziu (zona cuprinsă între Ferneziu blocuri, centru, până la Romplumb)
• Joi, 9 aprilie, începând cu ora 08:30 – cartier Ferneziu (zona cuprinsă între Romplumb – bifurcație Baraj) și cartier Firiza.
Pentru buna desfășurare a lucrărilor, eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare, începând cu ora 16:00. ”Rugăm cetățenii să sprijine aceste acțiuni prin eliberarea autovehiculelor din zonele vizate”, au spus autoritățile orașului.
Spălarea străzilor și parcărilor în mai multe cartiere băimărene
