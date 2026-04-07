30 de stații de autobuz din Baia Mare intră în modernizare

Vor fi restricții de circulație pietonală

Primăria Baia Mare informează cetățenii că, până în 30 iunie 2026, se vor institui restricții de circulație pietonală în vederea executării de lucrări la proiectul ”Implementarea sistemului ITS, a infrastructurii TIC și modernizarea stațiilor de transport în comun în Municipiul Baia Mare”. Solicitarea a fost făcută de către constructor.

Lucrările se vor executa exclusiv în zona de trotuar, pe amplasamentele actuale ale stațiilor URBIS, în 30 de locații. Societatea constructoare va marca și va semnaliza corespunzător zona în care se execută lucrări. Lista celor 30 de stații de transport în comun care vor fi modernizate este următoarea:

1. Str. Culturii – stația Vasile Lucaciu (OJT)

2. Str. George Coșbuc – stația Planetariu

3. Str. George Coșbuc – stația Kaufland 1

4. Str. George Coșbuc – stația Spital Județean

5. Bd. Republicii – stația Sălăjanca

6. Bd. Republicii – stația Vlad Țepeș

7. Bd. Republicii – stația Liana

8. Bd. Republicii – stația Mărășești

9. Bd. Regele Ferdinand – stația Epsilon

10. Bd. Regele Ferdinand – stația Center Grănicerilor

11. Str. Vasile Alecsandri – stația Piața Izvoare (Vital)

12. Str. Vasile Alecsandri – stația Plugarilor

13. Str. Vasile Alecsandri – stația Piața Izvoare (giratoriu)

14. Str. Vasile Alecsandri – stația Cătălina

15. Str. Mihai Eminescu – stația Arieșului (Pe partea cu biserica)

16. Str. Luminișului – stația Stadion Phoenix (Pe dreapta spre centru oraș)

17. Str. Minerilor – stația Piața Minerilor

18. Str. Victoriei/ Câmpul Tineretului – stația Stadion

19. Str. Victoriei – stația Energoterm

20. Str. Victor Ba­beș – stația I.L. Caragiale

21. Str. Victor Ba­beș – stația Gheorghe Lazăr (Fostul liceu nr. 2)

22. Str. Victor Ba­beș – stația Spital TBC (Stație nouă)

23. Str. Vasile Lucaciu – stația Spital (B. Infecțioase)

24. Str. Vasile Lucaciu – stația Pompieri

25. Str. Vasile Lucaciu – stația IMMUM 1

26. Str. Vasile Lucaciu – stația IMMUM 2

27. Str. 8 Martie – stația URBIS

28. Str. Barajului – stația Ferneziu (Centru pe dreapta spre centru oraș)

29. Str. Barajului – stația Carierei (Pe dreapta spre centru oraș)

30. Str. Barajului – stația Herja urcare (La biserică).