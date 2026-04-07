Băimărenii pot alege cum să se cheltuie banii ce ar fi trebuit să ajungă la iluminatul ornamental de Paști

Primarul Băii Mari, Doru Ioan Dăncuş, a lansat public o provocare pentru cetățeni. Să decidă ei cum să cheltuie administrația banii care ar fi fost alocați pentru iluminatul ornamental de Paști.

”Așa cum poate ați observat, anul acesta nu avem iluminat ornamental de Paști în Baia Mare. Aș fi vrut să fac acest anunț încă din 1 aprilie, dar ați fi crezut că e o glumă. Știu că unii dintre voi veți fi dezamăgiți, dar am luat această decizie, odată din rațiuni bugetare, mai apoi pentru că lunile acestea ne aflăm într-un apogeu al șantierelor în oraș și nu era tocmai potrivit să investim în decorațiuni printre lucrări. Vă lansez, așadar, o provocare. Plusăm până la 300.000 de lei suma pe care am fi alocat-o pentru iluminatul ornamental și vă invit să decideți voi ce anume să facem cu ea. Puteți să scrieți ideile voastre, cu rugămintea să fie propuneri concrete care să aducă plusvaloare comunității noastre. Vom selecta 10 dintre cele mai interesante propuneri și le vom integra într-un sondaj public, unde tot voi veți putea să votați proiectul pe care să îl realizăm”, a precizat, pe contul său de socializare, Doru Dăncuș, primarul municipiului. Și ideile nu au întârziat să apară. Unele, ironice, dar multe, pertinente: ”Parcări pentru biciclete, la liceele și școlile din Baia Mare”; ”Reabilitarea terenului de atletism ar fi o idee bună, amenajarea de terenuri de sport (baschet, fotbal) cu acces gratuit populației, aparate de fitness în aer liber. Puneți accent pe mișcare și sănătate”; ”Faceți ceva cu gara respectiv autogara. Cred că nu s-au făcut lucrări din 1974. Nu poți să te apropii, focar de infecție”; ”Prima propunere este direcționarea acestor fonduri către o campanie de sterilizare a câinilor fără stăpân”; ”Coșuri de gunoi stradale”; ”Orașul ăsta ar avea nevoie de niște terenuri de baschet și de fotbal publice. Poate ar sta copiii si tinerii mai puțin pe telefoane”.