Biserica în imagini

În cadrul proiectului „Biserica în imagini”, derulat de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, sunt prezentate mai multe lăcașuri de cult din Patrimoniul UNESCO.

Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Poienile Izei a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în decembrie 1999, la fel ca și celelalte șapte lăcașe de cult din Maramureș aflate în circuitul cultural mondial. Biserica de lemn din Poienile Izei a fost ridicată în 1632 de către locuitorii satului Poienile Izei, atestat documentar în anul 1430. Specialiștii susțin că biserica de lemn din Poienile Izei este una din cele mai frumoase şi bine conservate biserici de lemn din Maramureș. Pictura interioară este datată 1793-1794 și, potrivit unor surse, i-ar aparține unui zugrav localnic (Gheorghe din Dragomirești), îmbinând elemente arhaice tradiționale cu elemente inovatoare. Biserica deține și o valoroasă colecție de scrieri și cărți bisericești din secolele XVII și XVIII.