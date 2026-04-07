Consiliul Județean Maramureș și Romanian Business Leaders (RBL) deschid un dialog strategic pentru dezvoltarea județului

La sediul Consiliului Județean Maramureș a avut loc, zilele trecute, o întâlnire de lucru între reprezentanții administrației județene și cei ai organizației Romanian Business Leaders (RBL), în cadrul unui demers comun orientat spre definirea unei viziuni de dezvoltare pe termen lung pentru județul Maramureș.

În cadrul discuțiilor, a fost evidențiată deschiderea Consiliului Județean Maramureș pentru dezvoltarea unor parteneriate reale cu mediul economic, în vederea stabilirii unor direcții de dezvoltare coerente, asumate și sustenabile pentru județ. La rândul lor, reprezentanții RBL și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini autoritățile județene prin expertiză, experiență și perspectivă strategică, contribuind activ la conturarea unor politici publice eficiente și adaptate nevoilor reale ale comunității.

Un element central al întâlnirii l-a constituit necesitatea creării unui mecanism de lucru stabil, funcțional și predictibil, care să permită formularea unei viziuni comune pentru dezvoltarea Maramureșului pe termen lung, sub conceptul „Maramureș 2050”.

În acest sens, participanții au agreat organizarea unor întâlniri periodice, care să reunească reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri, ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului academic, într-un cadru de colaborare orientat spre identificarea de soluții și dezvoltarea unor proiecte concrete. Această inițiativă a fost prefigurată și în cadrul mesei rotunde organizate în ziua precedentă, în cadrul Conferinței Regionale RBL Maramureș, la care au participat, alături de reprezentanții Consiliului Județean Maramureș și ai RBL, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, și prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu. Evenimentul a reconfirmat interesul comun pentru consolidarea unui dialog instituțional și economic consistent, orientat spre dezvoltarea județului.