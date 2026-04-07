Ieșirea lui Trump din NATO e cam ca ieșirea PSD de la guvernare

Și ca ocuparea Donbasului de către Putin. Liderii actuali și consilierii lor au impresia că se adresează unor creiere subdezvoltate, făcând constant acest joc al „impunerii unei realități” care nu există. Jocurile și lansările de petarde îi fac să pară, zic ei, în ochii lor și ai celor din jur, puternici. În realitate, au devenit caricaturi. Ei sunt Petrică avertizând că vine lupul. Dar într-o zi, va veni. Ba chiar am putea spune, „într-o zi, lupul a venit deja”.

Trump a aruncat în aer economia mondială. Cu aventurile sale militare, anterior cu cele economice, încercând să se impună. A devenit cel mai urât lider mondial din ultimele decenii. Pentru el, lupul arată a Iran, care bătuți măr, nu acceptă înfrângerea. Putin și-a aruncat țara de altfel foarte bogată în resurse într-o criză fără ieșire. Nu acceptă, trage de timp ca să amâne inevitabilul: criză economică majoră, criză demografică, spargerea polului de putere…Moldova și Armenia vizibil trag spre UE, iar țările din zona „…stan” se uită cu nerăbdare spre piețe noi proprii pentru gazul și petrolul pe care-l dețin, fără să ceară voie Marelui Urs. La noi, că tot ziceam în titlu, PSD amenință, se supără, contestă, dă lecții, dar votează. Asta îi face să piardă ultima fărâmă de credibilitate, iar electoratul pe care ei îl susțin…cu vorbe, pensionari, asistați etc, a votat și va vota masiv cu AUR… Probabil ieșeau mult mai bine de îmbrățișau reforma, Puterea, ba o coteau finuț spre dreapta, hai..spre o social democrație europeană modernă. Constructivă. Păcat.

Ce se petrece între timp în lume? Netanyahu acuză Iranul de crime de război, e deja subiect de bancuri. El, care a ras Gaza, cu școli, spitale etc. Europa își pune serios problema unui NATO autohton, fără destabilizatori, în timp ce semnalele dinspre SUA, din Senat, vin și arată că ieșirea SUA din NATO nu se va întâmpla, nu e decizia președintelui, e nevoie de 2/3 voturi în camerele reunite. Adică nu o decizie partinică. Băsescu vorbește de o Armată Europeană. Franța cere Comisiei Europene să investigheze marjele de profit ale rafinăriilor, pentru blocarea prețurilor galopante. Nu se roagă de producători, ca noi, ei cer anchetă. Între timp, hackeri proruși au atacat cibernetic telefoane, sisteme IT de la Bruxelles. Ca să fie clar cine e prieten și cine nu. Culmea, între timp, țări europene cer Ucrainei să oprească o vreme atacurile asura rafinăriilor rusești. Nici vorbă, duminică noaptea au lovit masiv cel mai mare terminal petrolier de la Marea Neagră, la Novorossiysk. Ungaria, cu sprijinul Serbiei, a scos din joben un atac asupra magistralei Turkstream, pasămite european sau ucrainean, în plină campanie electorală. Nici pe ei nu-i crede nimeni, cum au găsit ei rucsăcele cu explozivi lângă magistrale, neexplodate. Nu așa funcționează… Între timp, în SUA, bugetul cel nou taie 1500 de miliarde de dolari de la servicii publice, sănătate, protecție socială, știință etc, pentru a-i adăuga la bugetul de război. Fix ca în Rusia. Probabil cu efecte similare. Și evident, nu recunosc, fanii MAGA insistă că e o minciună, o manipulare, chiar dacă actul se găsește oficial pe government.org…

Altfel spus, cei de mai sus, ce ne mint cu nonșalanță, știu ei ceva. Încă există oameni gata să jure că dl. CG e cel mai citit om din țară și „le zice bine”. Că Ciolacu se pricepe la economie, dovadă stând probabil diploma. Că Trump e un mare patriot, doar ieri era la golf, evident, în timp ce Armata pierdea două elicoptere și două avioane pentru a salva un pilot în munții Iranului. La fel, și Putin e patriot, el nu vrea decât Novorossyia, iar Netanyahu e și el un erou, deloc interesat să-și păstreze puterea, să NU aibă loc alegeri, ba să-i dispară și dosarul penal. În aceeași ordine de idei, Trump a demis-o pe procuroarea generală Pam Bondi ca fiind slabă, ba dată afară nu pentru c-ar fi coruptă, ci pentru că n-a fost îndeajuns de coruptă să ascundă definitiv dosarul Epstein. În locul ei vine Todd Blanche, din care, la final, cităm: „Nu e o crimă dacă ai chefuit cu domnul Epstein”.