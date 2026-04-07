Primăria Borșa a atras în 2025 la buget pentru fiecare leu încasat alți 5 lei

În ultima şedință de consiliu local, primarul din Borșa, Ion Sorin Timiș, a prezentat execuția bugetară a primăriei pe anul 2025. Datele arată mai mult decât bine pentru bugetul local, putând fi luate ca exemplu de bune practici de alte administrații locale.

”Cea mai importantă veste este eficiența cu care atragem fonduri pentru investiții. Pentru fiecare 15 lei încasați la bugetul local din taxele și impozitele locale, Primăria Borșa a reușit să aducă încă 85 de lei din Fonduri Europene și Guvernamentale. Practic, primim de aproape 6 ori mai mult decât contribuim direct; banii munciți de borșeni se întorc acasă – o parte importantă din venituri (40 de milioane de lei – 8 milioane de euro) provine din cotele de TVA și impozitul pe salariu, profit și venit plătite de firmele și angajații din Borșa. Acești bani nu au rămas la București, ci s-au întors în orașul nostru pentru proiecte locale. Cine muncește în Borșa construiește Borșa! Apoi, anul 2025 a fost cel al marilor investiții – peste 54% din buget. Mai mult de jumătate din banii Primăriei Orașului Borșa au mers direct în proiecte care ne schimbă viața”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa. Potrivit aleşilor borşeni, principalele investiţii sunt în:

– Educație modernă – Creșă nouă, grădiniță modernizată și școli dotate cu mobilier nou și aparatură IT performantă;

– Sănătate și confort – modernizarea dispensarului și reabilitarea blocurilor;

– Infrastructură vitală – rețele noi de apă și canal, stație modernă de tratare a apei și amenajarea malurilor râurilor;

– Oraș verde – iluminat public modern și stații de încărcare pentru mașini electrice.

– Curățenia orașului – taxa de salubrizare zero pentru locuitori! ”Am reușit o performanță rară: taxa de salubrizare plătită de locuitori a fost anulată! Deși serviciul este complex și costisitor, am preluat povara financiară la bugetul local. 5 milioane lei (1 mil de euro) pentru întreținere și curățenie curentă; 8 milioane lei (1,6 mil euro) pentru colectarea de la poartă, transport și prelucrare (prin firma contractată) a deșeurilor menajere. Apoi am economisit 1 din 3 lei – deși ne-am planificat cheltuieli de 172 milioane lei (34 mil. euro), am reușit să realizăm tot ce ne-am propus cu doar 116 milioane lei (23 mil. de euro). Economie de 32% deoarece am tăiat risipa și am negociat mai bine contractele, salvând 56 de milioane de lei (10 mil. de euro) care rămân în pușculița orașului pentru viitor”, a completat edilul. O altă măsură a fost și personalul redus: deși legea le-ar permite să dubleze numărul de angajați, administrația locală a ales să funcționeze cu o echipă ”suplă”, prioritatea fiind dezvoltarea și nu birocrația. ”Administrația din Borșa funcționează după principiul gospodarului: măsurăm de zece ori și tăiem o singură dată”, a conchis Ion Sorin Timiș.