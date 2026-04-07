Reluarea lucrărilor de apă-canal în Cavnic

Primăria Cavnic informează că lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare în oraș au fost reluate.

Obiectivul este ca până în luna octombrie a acestui an să se finalizeze integral proiectul, astfel încât un număr cât mai mare de gospodării să fie racordate la aceste utilități esențiale. Este un proiect strategic, în care s-a investit mult efort și care va genera beneficii semnificative pentru comunitate: creșterea calității vieții, atragerea de noi investiții și crearea premiselor pentru modernizarea infrastructurii orașului.