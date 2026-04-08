Festivalul Miniursulețul de Aur 2026 și-a desemnat câștigătorii

Și cea de-a 34 ediție a festivalului Miniursulețul de Aur, 2026, la care au participat peste 60 de copii, și-a desemnat câștigătorii. Ei vor reprezenta Palatul Copiilor din Baia Mare, la Festivalul Internațional de muzică ușoară pentru copii și tineri, care va avea loc în perioada 24-27 iunie, la Baia Mare.

SECȚIUNEA ÎNCEPĂTORI

Preșcolari: MATEI MAG­DA; LIAM MADIAR.

Clasele 0 – IV: RAMON ROMAN; ARIANA ZAHARIE; MARIA GHIRAN; CAR­LA BODEA; SABRINA PETRAN; EVELYN CHINDRIȘ; AZARA MEDAN; ALMA DUMITRAȘCU; ANDRADA OPRIȘ; ALE­XANDRA PAȘCA; MIRA ȚIPLEA; ALEXANDRA SABO; IOANA POP; ALEXANDRU PINTILIE; CRISTIANA LUCA; CÂMPAN ALESSIA.

Clasele V-VIII: TEODORA MICLE; AMEDEA ȚIPLEA; SELENA STOICA; SOPHIE MARTIN; ELISSA POP.

Clasa a IX-a: PAULA ANDREICA.

SECȚIUNEA DUELUL CAMPIONILOR

Clasele I-IV: SELENA MICU; KATALEYA BELLODEDICI; CL.IV: LIA CIU­TAC; ELENA MESEȘAN.

Clasele V-VIII: ANTONIA LESCHIAN; GIULIA ROB; CODREA ANDRADA.

Clasele IX-X: MARIA ANDREICUȚ; REBEKA SZE­REPI; SIMINA COLOPELNIC.

Grupuri vocale: Duetul EVELYN&SABRINA; duetul SELENA&KATALEYA; Cvartetul MARIA&CARLA& AZARA&ALEXANDRA; Grupul STELUȚELE MUZICALE; duetul SOPHIE& ELISSA.

Am văzut emoții, trăiri, bucuria copiilor, care vin an de an la Palat, la Cercurile de muzică. Pe fiecare în parte, Adriana Diaconu și din acest an și Anuța-Iuga Madiar îi îndrumă și încurajează. Toți copiii sunt frumoși, dar petrecând timp în compania muzicii ei învață eleganța scenei, se obișnuiesc cu competiția, cu performanța și se bucură de recompensa muncii și a muzicii.

Felicitări tuturor copiilor și Ancuței și Alessiei Muntean pentru prezentare!