Microbuz electric și stație de încărcare în Rona de Sus

Comuna Rona de Sus beneficiază, de acum înainte, de un microbuz electric și de o stație de încărcare electrică.

Acestea au fost obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, fiind un proiect finanțat în proporție de 100% din fonduri europene. Este vorba despre un microbuz electric Iveco (22+1 locuri), an de fabricație 2026, conceput special pentru transport în condiții moderne, sigure și eficiente, care beneficiază și de o garanție de 8 ani sau 200.000 km.