Noua creșă din Târgu Lăpuș va fi inaugurată în toamnă

40 de copilași din Târgu Lăpuș se vor bucura de o locație nouă, dotată și modernă, începând cu anul școlar 2026-2027. Prin această investiție, administrația locală soluționează una dintre nevoile acute ale comunității lăpușene.

”Suntem la aproximativ un an de la predarea amplasamentului pentru construirea unie creșe noi, aici în Târgu Lăpuș, unde anul trecut am mai inaugurat trei edificii de utilitate publică: o grădiniță, un bloc de 30 de apartamente și bazinul de înot. Gradul de execuție la această nouă creșă depășește 60%. Sperăm ca în vară să recepționăm și această investiție, urmând ca din luna septembrie 40 de copii să fie beneficiarii acestui nou și modern imobil”, a declarat Vlad Herman, edilul orașului.