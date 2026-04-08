Primarul din Borșa vizitează spitalele din ţară, aflate în reabilitare

Primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, este, în această perioadă, într-o vizită prin unitățile spitalicești din țară, aflate în reabilitare. Asta cu un scop precis: pentru a prelua exemplele bune și a le aplica și la noi.

”La Oradea am început un periplu esențial prin spitalele aflate în construcție din România. Urmează Cluj, Iași, București, Bistrița și Buhuși. Nu este o simplă vizită – este o evaluare serioasă, o analiză directă și fără compromisuri a modului în care se construiește viitorul sistemului medical. Pentru cei care tratează superficial responsabilitatea din sistem, lucrurile se schimbă. Standardele vor crește, iar lipsa de implicare, dezorganizarea sau nepăsarea nu vor mai fi tolerate. Fiecare detaliu contează, iar fiecare decizie va fi analizată atent. Pentru borșeni, însă, acesta este un mare avantaj. Tot ceea ce vedem, învă­țăm și comparăm va fi transpus într-un singur obiectiv clar: un nou corp de spital care să funcționeze exemplar, la cele mai înalte standarde. Nu vorbim doar despre o clădire, ci despre un sistem eficient, modern și demn de încrederea comunității. Ne întoarcem cu soluții, cu modele funcționale și cu determinarea de a face lucrurile corect. La Borșa nu va fi loc de jumătăți de măsură”, a explicat Ion Sorin Timiș, primar în Borșa.